POL-PB: Radfahrerinnen stoßen mit Pedelecfahrerin zusammen

Hövelhof (ots) - (uk) Beim Zusammenstoß dreier Zweiradfahrerinnen in Hövelhof sind am Donnerstagmorgen ein Mädchen und eine Frau verletzt worden. Gegen 06.55 Uhr hatten zwei 12-jährige Schülerinnen mit ihren Fahrrädern den Hirtenweg in Richtung Sennestraße befahren. Zeitgleich war eine 52-jährige Pedelecfahrerin auf dem Geh- und Radweg entlang der rechten Seite der Sennestraße in Fahrtrichtung Panzerringstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich wollten die beiden Mädchen nach links auf den Geh- und Radweg abbiegen und prallten dabei mit der aus ihrer Sicht von links kommenden Pedelecfahrerin zusammen. Alle drei Zweiradfahrerinnen stürzten zu Boden. Die Frau und eines der Mädchen erlitten Verletzungen. Sie wurden noch an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Die zweite beteiligte Schülerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell