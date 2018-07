POL-PB: Drei Verletzte bei Fahrradunfall

Paderborn (ots) - (mb) Beim Zusammenstoß von drei Fahrradfahrerinnen auf dem Radweg an der Sennestraße sind am Donnerstag ein Mädchen leicht und eine Frau schwer verletzt worden. Gegen 06.55 Uhr radelten zwei 12-jährige Mädchen auf dem Hirtenweg zur Sennestraße. An der Einmündung bogen sie nach links auf den Radweg in Richtung Allee ab. Dabei missachteten sie die Vorfahrt einer ortsauswärts radelnden Elektroradfahrerin (52). Auf dem Radweg kam es zu einer Kollision, bei der alle Radlerinnen stürzten. Die 52-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eins der Mädchen erlitt leichte Verletzungen.

