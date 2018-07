POL-PB: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem 10jährigen in Paderborn, am Donnerstagnachmittag

33098 Paderborn (ots) - Donnerstag, 05.07.2018, 16:11 Uhr

33098 Paderborn, Warburger Straße/Am Rippinger Weg

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem 10-jährigen

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 56jährige Frau mit ihrem Pkw Opel die Warburger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Einmündung Am Rippinger Weg bog sie bei Grünlicht nach rechts in den Rippinger Weg ab. Dort musste sie 3 Kinder, die die Fußgängerfurt des Rippinger Weges bei Grünlicht mit ihren Fahrrädern überquerten, durchfahren lassen. Als sie wieder anfuhr, kam es zur Kollision mit einem 10jährigen Jungen, der mit einem Tretroller ebenfalls die Fußgängerfurt in Fahrtrichtung stadtauswärts überquerte. Der Junge wurde unter dem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr durch Anheben des Pkw befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen. Es besteht Lebensgefahr. Die Warburger Straße wurde den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 17:30 Uhr teilweise komplett gesperrt.

