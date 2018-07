POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Lippspringe (ots) - (uk) Unbekannte Täter sind in Bad Lippspringe in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen Dienstagmittag und Donnerstagnachmittag hatten sich die Täter zur Rückseite des am Dedinghauser Weg gelegenen Hauses begeben. Dort wurde ein Küchenfenster gewaltsam geöffnet und anschließend zahlreiche Räume durchsucht und Behältnisse durchwühlt. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

