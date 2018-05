POL-MR: Falschfahrerin mit weißen Pkw verursacht Unfall und fährt weiter - Autofahrer muss zur Blutprobe;Zu flott unterwegs und die Folgen;Anonymer Zeuge hinterlässt Hinweis auf möglichen Verursacher;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Falschfahrerin mit weißen Pkw verursacht Unfall und fährt weiter - Autofahrer muss zur Blutprobe

Marburg: Eine "Geisterfahrerin" verursachte bereits am Sonntagnachmittag, 29. April auf den Lahnbergen in Richtung Klinikum einen Unfall und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin und nach Zeugen Bei einem der beteiligten Autofahrer musste die Polizei zudem eine Blutentnahme veranlassen.

Die bis dato unbekannte Frau war gegen 13.15 Uhr mit einem weißen Pkw auf der zweispurigen Landesstraße 3092 in Richtung Klinikum unterwegs, benutzte dabei allerdings die falsche Straßenseite, die in Richtung Kirchhain führt. Ein Dacia-Fahrer, dem der Wagen entgegenkam, wich in Höhe Conradistraße nach rechts aus, um eine Kollision mit dem "Geisterfahrer" zu vermeiden. Dabei krachte er in einen auf der rechten Spur fahrenden VW Transporter. Der alkoholisierte Dacia-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ambulant behandelt werden. Die Polizei veranlasste bei ihm eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu der "Geisterfahrerin" und dem weißen Pkw machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zu flott unterwegs und die Folgen

Marburg: Am Dienstagabend, 1. Mai fiel einer Streife ein mit zwei jungen Männern besetzter Pkw in der Großseelheimer Straße aufgrund der recht schnellen Fahrweise auf. Die anschließende Kontrolle brachte den Insassen einen wohl nicht geplanten Besuch bei der Marburger Polizei ein. Schon beim Öffnen des Wagens wehte den Ordnungshütern der markante Geruch von Marihuana entgegen. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Beifahrer eine geringe Menge Marihuana sicher. Bei dem Fahrer verlief ein Drogenvortest positiv und er musste eine Blutentnahme erdulden. Beide wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Anonymer Zeuge hinterlässt Hinweis auf möglichen Verursacher

Marburg-Gisselberg: Am Freitag, 27. April fuhr ein Unbekannter zwischen 11.30 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Gießener Straße hinten links gegen einen weißen BMW und verursachte einen Schaden von 500 Euro. Offenbar kümmerte sich der Fahrer nicht um das Geschehen und suchte das Weite. Ein bis dato unbekannter Zeuge klemmte einen Zettel mit dem Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers an die Windschutzscheibe des BMW. Der über das Kennzeichen ermittelte Halter bestreitet jegliche Beteiligung an dem Geschehen. Die Polizei sucht nun dringend nach dem anonymen Hinweisgeber. Er/Sie wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Mülleimer brennt

Biedenkopf-Wallau: Am Mittwoch, 2. Mai schlugen kurz nach Mitternacht in der Straße "Im Großen Brunkel" Flammen aus einem Mülleimer. Dabei wurden weitere Mülleimer, mehrere Balken eine Carports sowie ein darunter abgestellter Pkw leicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 3000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Grenzstein beschädigt

Biedenkopf: Auf dem Festplatz in der Straße "Auf der Bleiche" rüttelten Unbekannte solange an einem Grenzstein herum, bis das als Verankerung dienende Metallrohr abbrach. Bei dem Vorfall, der sich zwischen Freitag, 27. April, 13 Uhr und Montag, 30. April, 11 Uhr ereignete, entstand ein Schaden von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Zwei Räder verschwunden

Dautphetal-Dautphe: Ob es sich um einen Diebstahl oder "Schabernack" handelt, ist derzeit noch nicht ganz klar. Fest steht lediglich, dass zwischen Montag, 30. April, 23.30 Uhr und Dienstag, 1. Mai, 8.30 Uhr zwei neuwertige Mountainbikes der Marke "Haibike Attack SL" und "Gost Kato 429" aus einer offenstehenden Garage in der Gülchackerstraße verschwanden. Hinweise zum Verbleib der Räder nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Kirchhain: Die Einbrecher kamen zwischen Samstag, 28. April, 15 Uhr und Montag, 30. April, 9.30 Uhr und verschafften sich mit Gewalt über die Terrassentür Zugang in das Einfamilienhaus in der Gartenstraße. Die Diebe erbeuteten Schmuck und machten sich unerkannt auf und davon. Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel 06421- 4060.

Beschwerde über Pizza wird mit Schlägen quittiert

Stadtallendorf: In der Regel verläuft der Bezahlvorgang nach einem guten Essen ohne besondere Vorkommnisse. Am Freitagnachmittag, 27. April, gegen 17 Uhr lief die ganze Sache in einer Speisegaststätte in der Innenstadt allerdings ziemlich aus dem Ruder. Wie berichtet wurde, beschwerte sich ein Kunde nach dem Konsum einer Pizza über die Qualität des Essens. Der Koch fühlte sich offenbar in seiner Ehre gekränkt, bedrohte den Kunden und schlug mehrmals mit der Faust zu. Das 29 Jahre alte Opfer wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Den Küchenchef erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorgang in der Gaststätte beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428 - 93050, in Verbindung.

Fahrer prallt gegen Wartehäuschen- Führerschein beschlagnahmt

Lahntal-Göttingen: Ein BMW-Fahrer kam am Dienstag, 1. Mai gegen 19 Uhr in der Kasseler Straße nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, eine Sandsteinmauer sowie eine Bushaltestelle. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro. Die Polizei veranlasste bei dem mutmaßlichen Fahrer, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, eine Blutentnahme und beschlagnahmte den Führerschein.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell