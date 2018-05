POL-MR: Frau belästigt - Zeugen stellen Verdächtigen;Einbruch in Geschäft;Einbruch in Schule;Zeitungen im Flur angezündet;Metalldiebe schlagen zu;Griff in Tasche scheitert - Duo flüchtet;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Frau belästigt - Zeugen stellen Verdächtigen

Marburg: Nach einem Vorfall am Sonntagmorgen, 29. April auf einem Parkplatz in Nähe eines Autohandels in der Frauenbergstraße ermittelt die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Mann. Zeugen hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der mutmaßliche Täter sprach die 28 -Jährige gegen 5.40 Uhr zunächst auf Englisch an, ergriff sie dann am Kragen und versuchte sie zu umarmen. Das Opfer konnte sich losreißen und flüchten. Gemeinsam mit Zeugen wurde der Verdächtige wenig später in Tatortnähe gesichtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, obwohl er sich heftig wehrte. Der 21- Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbruch in Geschäft

Marburg: Eine bis dato unbekannte Anzahl von Handys erbeuteten Unbekannte bereits in der Nacht auf Freitag, 27. April aus einem Geschäft in der Reitgasse. Bei dem gewaltsamen Vorgehen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbruch in Schule

Marburg: Am Samstag, 28. April drangen Unbekannte gegen 3.20 Uhr über ein Fenster in eine Schule in der Robert-Koch-Straße ein. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Diebe Beute machten. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zeitungen im Flur angezündet

Cölbe-Bürgeln: In dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinter den Höfen" zündeten Unbekannte am Freitagabend, 27. April gegen 22 Uhr einen Zeitungsstapel an. Hausbewohner löschten die Flammen ab. Das Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Metalldiebe schlagen zu

Breidenbach: Vier bis fünf Tonnen Metall erbeuteten Unbekannte zwischen Freitag, 27. April, 23.30 Uhr und Samstag, 28. April, 5 Uhr von einem Firmengelände in der Maurerstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in eine Lagehalle und öffneten anschließend von innen das Tor. Danach verluden die Unbekannte diverse Metallstangen aus Kupfer und Messing sowie Schrauben und Schlauchverschraubungen. Der Abtransport muss zumindest mit einem Kleinlaster erfolgt sein. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Griff in Tasche scheitert - Duo flüchtet

Kirchhain: Ein 25 Jahre alter Mann wehrte sich am Samstagmorgen, 28. April im Steinweg gegen den Angriff eines Duos. Wie berichtet wurde, tauchten gegen 4 Uhr urplötzlich zwei mit Sturmhauben maskierte Männer auf. Als einer der mutmaßlichen Täter in die Tasche griff, wehrte sich das Opfer mit einem Tritt und rief laut nach der Polizei. Das deutsch sprechende Duo flüchtete sofort in ein angrenzendes Feld. Beide waren dunkel gekleidet, sind etwa 170 bis 175 cm groß und Anfang 20 Jahre alt. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher in Spielhalle

Neustadt: Unbekannte drangen am Sonntagmorgen, 29. April gegen 4.20 Uhr in eine Spielhalle in der Marburger Straße ein und brachen anschließend mehrere Automaten auf. Dabei erbeuteten die Diebe Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften die Einbrecher mit einem Fahrzeug vorgefahren sein. Die Beamten suchen nun dringend nach Zeugen, denen unmittelbar vor oder nach dem Einbruch verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um die Spielhalle aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zwei Blutentnahmen und ein gefälschter Führerschein

Stadtallendorf: Gleich zwei Autofahrer mussten nach einem positiven Drogenvortest auf Cannabis zur Blutentnahme. Bereits am Donnerstagnachmittag, 25. April stoppten die Beamten einen 30-jährigen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt. Am späten Sonntagabend, 29. April fiel dem Ordnungshütern in Nähe Bahnhof ein Autofahrer auf, der ein wenig zu schnell unterwegs war. Auch hier brachte der Drogenvortest ein eindeutiges Ergebnis. Zudem legte der junge Mann einen offenbar total gefälschten polnischen Führerschein vor, den die Beamten sicherstellten. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Hakenkreuz auf Verteilerkasten

Marburg: Unbekannte sprühten in der Sommerbadstraße, Ecke Poiters-Straße mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf einen Verteilerkasten der Telekom. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Festgestellt wurde die Schmiererei am Freitagvormittag, 27. April. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Alkoholisiert mehrere Autos touchiert

Marburg: Gleich sechs geparkte Fahrzeuge touchierte ein stark alkoholisierter Autofahrer am späten Samstagabend, 28. April beim Vorbeifahren in der Straße "Am Grün". Der 35-Jährige musste nach dem Vorfall gegen 22.55 Uhr eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher. Der Gesamtschaden beträgt etwa 18.000 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Streit eskaliert - Waschbecken fliegt durch die Luft

Lahntal: Offenbar flogen bei der Auseinandersetzung am Samstagabend, 28. April gegen 21.15 Uhr in der Lindenstraße und wenig später im Otto-Ubbelohde-Weg nicht nur die Fäuste. Wie berichtet wurde, gerieten die beiden 19 und 28 Jahre alten, alkoholisierten Männer zunächst vor einem Dönerladen in Streit. Dabei soll der Ältere auch mit einem Gartenstuhl zugeschlagen haben. Die Fehde setzte sich später in einer Gemeinschaftsunterkunft fort. Dabei kam offenbar auch ein abgerissenes Waschbecken als Wurfkörper zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer, die sich leichte Verletzungen zuzogen. Zudem erteilten die Ordnungshüter dem 19-Jährigen einen Platzverweis. Zeugen, die zu den beiden Vorfällen sachdienliche Hinweise machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

