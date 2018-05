POL-MR: Autofahrer touchiert Außenspiegel und fährt weiter;Dieb im Pferdestall;Reifendiebstahl scheitert;E-Bike gestohlen;Holzschuppen am Sportplatz brennt ab;Wendemanöver misslingt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Autofahrer touchiert Außenspiegel und fährt weiter

Dautphetal-Friedensdorf: In der Galgenbergstraße, Ecke Rosengasse touchierte ein entgegenkommender Pkw den Außenspiegel eines schwarzen VW Golf und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden in Höhe von 300 Euro. Der mutmaßliche Verursacher bremste zwar kurz ab, fuhr dann aber laut Zeugen einfach weiter. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Samstag, 28. April gegen 9.30 Uhr wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Dieb im Pferdestall

Dautphetal-Friedensdorf: Bereits zwischen Samstag, 21. April, 18 Uhr und Sonntag, 22. April, 12 Uhr machte sich ein Unbekannter in der Feldgemarkung "Am Eckeberg" in der Verlängerung zur Rathausstraße zu schaffen. Der Dieb betrat einen frei zugänglichen Stall und stahl Pferdezubehör sowie eine Weidezaunbatterie. Der Schaden beläuft sich auf etwa 260 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, tel. 06461- 92950.

Reifendiebstahl scheitert

Steffenberg-Quotshausen: In der Nacht auf Freitag, 27. April scheiterte der Diebstahl von Reifen auf dem Gelände eines Autohauses in der Lahnstraße. Die Unbekannten machten sich an drei Neuwagen zu schaffen, entfernten teilweise die Schrauben von den Alu-Felgen, gingen dann aber nicht weiter vor. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

E-Bike gestohlen

Bad Endbach/ L 3049: Am Freitagmittag, 20. April stürzte eine Frau mit ihrem E-Bike "Kalkhoff Tasman Impulse" kurz vor dem Abzweig nach Dernbach und musste von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das grau/blaue Rad im Wert von 1500 Euro wurde von Ersthelfern am Straßenrand der Landesstraße 3049 abgelegt. Angehörige suchten am Abend gegen 19.30 h vergeblich nach dem teuren Bike. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462-9168130.

Holzschuppen am Sportplatz brennt ab

Buchenau: In der Nacht auf Montag, 30. April brannte gegen 2 Uhr/2.30 Uhr am Sportplatz von Buchenau, direkt an der Bundesstraße 62, ein Holzschuppen nahezu vollständig ab. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem vorsätzlichen Handeln aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Wendemanöver misslingt

Neustadt: Nach einem missglückten Wendemanöver am Sonntag, 29. April, 11.20 Uhr in der Ringstraße sucht die Polizei nach einer Fahrerin mit Kopftuch. Nach Angaben eines Zeugen krachte die Frau mit einem silbergrauen Mondeo mit Marburger Zulassung gegen einen Treppenabsatz und kümmerte sich im Anschluss nicht um den Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

