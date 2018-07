POL-PB: Falschgeld auf Schützenfesten aufgetaucht

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Bei Schützenfesten in Hövelhof und Paderborn-Dahl sind vermehrt falsche 50-Euro-Scheine festgestellt worden. Die Polizei weist in der laufenden Schützenfest-Saison auf die Sicherheitsmerkmale von Euro-Noten hin. Das Prinzip ist laut Deutscher Bundesbank einfach: "Fühlen-Sehen-Kippen".

Nach dem Schützenfest in Hövelhof am vorletzten Wochenende gingen bei der Polizei mehrere Falschgeld-Anzeigen ein. Über ein Dutzend falsche 50er wurden sichergestellt. Auch in Dahl entdeckten Festwirt und Imbissbetreiber am vergangenen Wochenende Falschgeld in ihren Kassen und erstatteten Anzeige. Mindestens sechs gefälschte 50-Euro-Noten waren im Umlauf. Möglicherweise befindet sich noch nicht erkanntes Falschgeld in den Portmonees der Gäste.

Falsche 50-Euro-Scheine sind in den letzten Wochen häufiger in Einzelfällen aufgetaucht. Serien wie bei den Schützenfesten sind neu. Falschgeld ist meistens nicht "auf der ersten Blick" zu erkennen. Vermutlich setzten die Täter auf die vielen schnellen Geldwechsel an den Theken und Ständen bei Volksfesten. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf Tatverdächtige vor. Die Polizei rät zur Aufmerksamkeit bei Personal und Gästen: "Prüfen Sie immer die Sicherheitsmerkmale. Es dauert nur ein paar Sekunden!"

Die folgenden Informationen der Deutschen Bundesbank beschreiben die Sicherheitsmerkmale mit deren Hilfe Banknoten geprüft werden können:

Banknoten sollten nach dem Prinzip "Fühlen-Sehen-Kippen" stets aufmerksam geprüft werden. Denn für Falschgeld gibt es keinen Ersatz. In die Prüfung sollten mehrere Sicherheitsmerkmale einbezogen werden, denn die Sicherheit der Euro-Banknoten liegt im Zusammenspiel der verschiedenen Merkmale:

- Auf der Vorderseite der Banknoten sind zum Beispiel erhabene Teile des Druckbildes zu fühlen. o Erste Euro-Banknotenserie: Schriftzug "BCE ECB EZB EKT EKP" am oberen Rand o Neue Europa-Serie: Schriftzug "BCE ECB EЦБ EZB EKP EKT EKB BĊE EBC" und zusätzlich Striche am rechten und linken Rand

- Das Wasserzeichen lässt sich im unbedruckten Bereich in Durchsicht sehen.

- Die Hologrammelemente verändern sich beim Kippen der Banknote.

- Auf der Rückseite kann der Perlglanzstreifen (Stückelungen bis 20 Euro) oder der Farbwechsel der rechten Wertzahl (Stückelungen ab 50 Euro) beim Kippen der Noten geprüft werden.

- Zusätzlich weisen die neuen Euro-Banknoten der Europa-Serie auf der Vorderseite links die Smaragdzahl auf: Beim Kippen verändert sich die Farbe, und ein heller Balken wandert auf- beziehungsweise abwärts.

Empfehlenswert ist es, bei der Prüfung einer verdächtigen Banknote eine zweifelsfrei echte Banknote zum Vergleich heranzuziehen, etwa eine Banknote, die von einem Geldautomaten ausgezahlt wurde.

Bei der Prüfung von Banknoten mit Lupen, Prüfstiften oder UV-Lampen lässt sich nicht immer ein eindeutiges Prüfergebnis erzielen. Diese Hilfsmittel sollten deshalb besser in Kombination mit der Prüfung anderer Sicherheitsmerk-male genutzt werden.

Die Deutsche Bundesbank hat im Internet weitere Informationen und Videos zum Erkennen von Falschgeld eingestellt: https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Bargeld/falschgelderkennung.html

Hier aktuelle Informationen und Video zur neuen 50-Euro-Note: https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Bargeld/Euro_Banknoten/euro_banknoten.html

