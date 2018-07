POL-PB: Motorradfahrer auf innerem Ring lebensgefährlich verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem nächtlichen Unfall hat ein 19-jähriger Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der junge Kawasakifahrer fuhr am Dienstag um 23.55 Uhr auf dem Heierswall in Richtung Neuhäuser Tor. In Höhe der Schwimmoper überholte er ein Auto und scherte vor dem Wagen ein. Dabei kam das Motorrad nach rechts von der Straße ab. Die Kawasaki streifte mehrere Meter entlang der erhöhten Betoneinfassung der Grünanlagen. Der 19-Jährige kollidierte mit einem Laternenmast und blieb schwer verletzt liegen. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell