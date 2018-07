POL-PB: Radtouristin schwer verunglückt

Bad Wünnenberg (ots) - (mb) Am Antenberg bei Fürstenberg hat eine niederländische Touristin am Dienstag bei einem Sturz mit ihrem Elektrofahrrad schwere Verletzungen erlitten. Die 66-jährige war gegen 15.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann auf Fahrradtour bei Fürstenberg. Sie fuhren auf dem asphaltierten Feldweg Antenberg vom Hirsehang kommend in Richtung Hahnenberg. Beim Überfahren einer schwer erkennbaren Bodenwelle verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Sie schlug mit ihrem ungeschützten Kopf auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

