POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Warendorf (ots)
Am Dienstag (07.07.2026) um 12.20 Uhr ereignete sich in Ahlen auf einer Firmenzufahrt an der Gersteinstraße ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Motorrad die Zufahrt in Richtung des Firmengeländes. Vor der dortigen Schrankenanlage stürzte der Mann und prallte gegen ein Bauteil der Schranke. Er wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.
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