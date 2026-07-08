Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Anwohner durch Knall geweckt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (07.07.2026) um 1.25 Uhr ist im Garten eines Hauses am Brigadiersweg in Warendorf ein unbekanntes Objekt detoniert. Bewohner waren durch den Knall geweckt worden und hatten die Polizei verständigt. Einsatzkräfte der Polizeiwache Warendorf hatten den Knall ebenfalls gehört und waren bereits in Richtung des Einsatzortes unterwegs. Durch die Detonation entstand an dem Gebäude und an umstehenden Gegenständen Sachschaden. Eine Gefahr für Anwohner bestand nach aktuellem Informationsstand nicht, verletzt wurde niemand. Ermittlungen sind aufgenommen.

Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Detonation geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell