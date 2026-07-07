Warendorf (ots) - Am Dienstag (07.07.2026) um 1.15 Uhr hielten Polizisten in Oelde auf der Straße In der Geist den Fahrer eines Motorrollers an. Am Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt kein Licht eingeschaltet und der 21-jährige Fahrer aus Oelde trug keinen Helm. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der junge Mann auch keinen gültigen Führerschein besaß. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein ...

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