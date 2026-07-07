POL-WAF: Wadersloh
Warendorf-Hoetmar. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes
Warendorf (ots)
Folgende Sprechstunden unserer Bezirksdienste fallen einmalig aus:
Wadersloh: Donnerstag (09.07.2026), 15.30 Uhr - 17.30 Uhr
Warendorf-Hoetmar: Mittwoch (22.07.2026) 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
In dringenden Fällen suchen Sie eine der Polizeiwachen in Ahlen, Warendorf, Beckum oder Oelde auf. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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