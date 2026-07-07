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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh
Warendorf-Hoetmar. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots)

Folgende Sprechstunden unserer Bezirksdienste fallen einmalig aus:

Wadersloh: Donnerstag (09.07.2026), 15.30 Uhr - 17.30 Uhr

Warendorf-Hoetmar: Mittwoch (22.07.2026) 09.00 Uhr - 11.00 Uhr

In dringenden Fällen suchen Sie eine der Polizeiwachen in Ahlen, Warendorf, Beckum oder Oelde auf. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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