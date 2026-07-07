Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Verkehrsunfall mit Forstmaschine - Kind verstorben. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 07.07.2026

Warendorf (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen (07.07.2026, 08.00 Uhr) ein Kind in Sassenberg-Füchtorf verstorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß eine Forstmaschine auf einem Wirtschaftsweg mit einem Fahrrad zusammen. An dem Fahrrad befand sich ein Anhänger, in dem das vierjährige Mädchen saß. Ein Rettungshubschrauber brachte es schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo es wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Der 38-jährige Fahrer des Rades (aus Sassenberg) wurde vor Ort von medizinischen Kräften versorgt.

Bei dem Fahrer der Forstmaschine handelt es sich um einen 28 Jahre alten Mann aus Melle, er blieb unverletzt.

Neben zahlreichen Rettungskräften befanden sich auch Notfallseelsorger vor Ort. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell