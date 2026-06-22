Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Sonderkontrolltag Motorrad

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.6.2026 fand ein kreisweiter Einsatz statt, an dem die Fahrer von Motorrädern im besonderen polizeilichen Fokus standen. Aber auch andere Verkehrsteilnehmer. Fast 180 Kraftfahrzeugführer waren zu schnell. Während 98 von ihnen ein Verwarngeld zahlten, erhalten 81 einen Bußgeldbescheid. Vier Fahrzeuge waren nicht versichert und bei einem Motorrad war die Betriebserlaubnis erloschen. Hier hatte der Besitzer, ein 55-jähriger Oelder Änderungen an seiner Auspuffanlage vorgenommen. Auch ihm droht ein Bußgeld.

Unrühmliche Spitzenreiter waren: - Ein 24-jähriger Wadersloher, der mit seinem Pkw 131 km/h bei erlaubten 70 km/h fuhr. Ihm drohen 1.200 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte. - Ein 52-jähriger Wadersloher fuhr mit seinem Motorrad 130 km/h bei erlaubten 70 km/h. Ihm drohen ein Bußgeld von 960 Euro, ein Monat Fahrverbot und ein Punkt. - Ebenfalls 130 km/h bei erlaubten 70 km/h fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Lippstadt, dem auch 960 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und ein 1 Punkt drohen. - Bei gefahrenen 86 km/h bei erlaubten 50 km/h liegt das Bußgeld bei 200 Euro und es gibt einen Punkt für den 60-jähriger Autofahrer aus Oelde. - 26 km/h zu schnell bei erlaubten 50 km/h fuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Wadersloh. Ihn erwarten 100 Euro Bußgeld und ein Punkt.

Neben den repressiven Maßnahmen führten die Einsatzkräfte zahleiche Präventionsgespräche mit Motorradfahrern, in denen sie auf die unterschiedlichen Gefahren für und von Motorradfahrern hinwiesen.

Verkehrsteilnehmer - egal ob mit zwei, vier oder mehr Rädern unterwegs - müssen jederzeit überall mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der Hauptunfallursachen.

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