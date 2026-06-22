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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

Warendorf (ots)

Aktuell fahndet die Polizei im Kreis Warendorf mit Lichtbildern nach einem Tatverdächtigen eines räuberischen Diebstahls vom 14.02.2026, 20.30 Uhr in Beelen. Der Gesuchte ist circa 1,75 Meter groß und trug zur Tatzeit eine graue, reflektierende Jacke mit in blau abgesetzten Schultern der Marke "North Face", eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe sowie blaue medizinische Einmalhandschuhe. Der Mann war mit einem E-Scooterroller unterwegs und hatte einen durchsichtigen Plastikbeutel dabei.

Mehr zu der Fahndung: https://polizei.nrw/fahndung/207395

Die ursprüngliche Pressemeldung zu der Tat gibt es hier: https://warendorf.polizei.nrw/presse/beelen-raeuberischer-diebstahl-in-tankstelle

Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder an jede andere durchgehend besetzte Polizeidienstelle.

HINWEIS ZU IHRER SICHERHEIT

In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110. Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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