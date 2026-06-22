Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.6.2026, gegen 13.15 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 64 in Höhe Müssingen schwer verletzt. Ein 40-jähriger Solinger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße von Telgte in Richtung Warendorf. In Höhe der Birkenstraße bog er links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem hinten kommenden 61-jährigen Motorradfahrer, der im Überholverbot an dem Solinger vorbeifuhr. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Warendorfer in ein Krankenhaus. Der Solinger wurde leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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