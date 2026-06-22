Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Blauer Ford Focus seitlich beschädigt - Verursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Freitag, 19.6.2026, 19.00 Uhr und Samstag, 20.6.2026, 12.20 Uhr auf der Clemens-August-Straße in Ennigerloh ereignet hat. Der Unbekannte fuhr an dem blauen Ford Focus vorbei, der auf dem Seitenstreifen stand. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe der Heckstoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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