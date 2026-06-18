Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Unter Drogen im Auto - Flucht vor Polizei

Warendorf (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (17.06.2026, 22.55 Uhr) einen 32-jährigen Autofahrer aus Hamm in Ahlen-Dolberg kontrolliert.

Der Hammer war auf der Combrinkstraße / Heessener Straße unterwegs, als ihm die Beamten Anhaltsignale gaben. Während der Kontrolle bemerkten sie Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwilliger Drogenvortest war positiv auf Cannabis und Amphetamine.

Nachdem ihm die Polizisten die Folgemaßnahmen erläuterten und eine Blutentnahm anordneten, begann sich der 32-Jährige zu wehren, zu verweigern und Widerstand zu leisten. Er startete seinen Pkw und flüchtete aus der Kontrolle. Die Beamten folgten ihm unmittelbar mittels Streifenwagen. Kurze Zeit später hielt der Hammer sein Auto auf der Alleestraße in Fahrtrichtung Beckum an und flüchtete weiter zu Fuß. Polizisten stellten ihn fußläufig nach kurzer Verfolgung.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet, der Mann nach Blutprobenentnahme entlassen, die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

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