POL-WAF: Ahlen. Vier Männer nach Einbruch in Kiosk vorläufig festgenommen

Am Sonntag, 7.4.2024 brachen mehrere Personen gegen 2.40 Uhr in einen Kiosk der Passage auf der Oststraße in Ahlen ein. Aus dem Geschäftslokal stahlen die Tatverdächtigen Zigaretten und flüchteten anschließend mit einem Auto. Diesen Pkw hielten Polizisten wenig später auf der Weststraße an und nahmen die vier Insassen vorläufig fest. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Fröndenberg und drei Männer ohne feste Anschrift im Alter von 24, 25 und 31 Jahre. In dem Auto fanden die Einsatzkräfte Diebesgut sowie Werkzeug. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Einbruch und der Tatbeteiligung der Festgenommenen sind noch nicht abgeschlossen.

