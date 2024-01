Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mann erhielt Schlag von Unbekanntem

Warendorf (ots)

Ein 34-jähriger Warendorfer erhielt am Samstag, 13.1.2024, 23.30 Uhr einen Schlag von einem Unbekannten auf der Straße Ostbleiche in Warendorf. Der Warendorfer hatte mitbekommen, dass ein Paar vor dem Seniorenheim stritt und machte auf sich aufmerksam. Als er auf das Paar zuging, erhielt er von dem Mann den Schlag ins Gesicht und stürzte auf den Gehweg. Dem 34-Jährigen fehlt die weitere Erinnerung, so dass unklar ist, ob er weitere Schläge erhielt. Der Verletzte wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gesucht werden nun das Paar sowie Zeugen, die etwas beobachtet haben. Der Tatverdächtige soll geschätzt 30 Jahre alt und südländischen Typs sein, einen schwarzen Bart und eine schwarze Kapuzenjacke getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

