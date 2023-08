Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Gegen geparkten Pkw gefahren und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 15.8.2023 kam es gegen 13.00 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstraße in Lette. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße und wollte an einem Transporter vorbeifahren. Plötzlich verlor die Beelenerin die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in das Auslieferungsfahrzeug. Hierbei verletzte sich die 25-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Frau zur weitern ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Hauptstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

