Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 19.7.2023 ereignete sich gegen 1.30 Uhr ein Alleinunfall auf der L 507 in Höhe Beckum. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße zwischen Beckum und Dolberg. Die Beckumerin kam mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen zwei Leitpfosten. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf einem Feld stehen. Rettungskräfte brachten die verletzte Beckumerin in ein Krankenhaus. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell