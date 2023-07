Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrer bei Zusammenstoß mit Rennradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 18.7.2023, 14.25 Uhr ereignete sich in Warendorf ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec einen Wirtschaftsweg der Bauernschaft Vohren und querte die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 62-jährigen Rennradfahrer aus Arnsberg, der mit einem zweiten Rennradfahrer auf der Straße in Richtung Beelen fuhr. Der Senior stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Warendorfer zur stationären ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

