Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Heranwachsender schlug unerwartet zu

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 9.7.2023, 3.40 Uhr schlug ein Heranwachsender einen Mann auf dem Sassenberger Schützenfest. Der Tatverdächtige war in Begleitung eines gleichaltrigen Sassenbergers, der den 51-Jährigen wiederholt provozierte. Der ältere Sassenberger ließ sich nicht auf die Provokationen ein und erhielt plötzlich von dem 19-Jährigen Schläge ins Gesicht. Hierdurch wurde der 51-Jährige verletzt, so dass ihn Rettungskräfte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus brachten. Die beiden 19-Jährigen flüchteten, kamen aber wenig später zum Schützenplatz zurück. Zeugen erkannten das Duo wieder, welches einen Platzverweis für den Schützenplatz erhielt. Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen ein.

