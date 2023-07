Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Unter Alkoholeinfluss vor der Polizei gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 9.7.2023 hielten Polizisten gegen 3.30 Uhr einen Autofahrer auf der Greffener Straße in Sassenberg an, der vor ihnen her fuhr. Die Beamten hatten beobachtet, wie der 55-Jährige schnell auf eine Kreuzung zugefahren war und sowohl er als auch ein weiterer Autofahrer stark abbremsen mussten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Warendorfer alkoholisiert war. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 55-Jährigen ein.

