Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Zwei Verletzte nach Unfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.11.2022 ereignete sich gegen 14.50 Uhr ein Unfall an der Einmündung Beverstrang/Ostbeverner Straße in Milte. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Beverstrang und bog nach links auf die L 830 in Richtung Milte ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 62-Jährigen. Dieser befuhr die Landstraße in Richtung Ostbevern. Bei dem Unfall wurden die 20-Jährige schwer und der 62-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Warendorferin und den Ostbeveraner in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell