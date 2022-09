Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Jugendlicher Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 27.9.2022, 12.50 Uhr wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Ahlener Straße in Beckum leicht verletzt. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Hammer Straße und querte die Kreuzung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 22-jährigen Ahleners, der vom Konrad-Adenauer-Ring links auf die Ahlener Straße abbog. Der Jugendliche prallte gegen die Front und auf die Motorhaube des Pkws. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Beckumer zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell