POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit Baum

Warendorf (ots) - Vermutlich hat sich ein unbekannter Täter am Montag (19.09.2022) Zugang zu einem Imbiss in Oelde verschafft. Der Täter muss sich zwischen 00.30 Uhr und 09.10 Uhr an einer Kassenschublade im Verkaufsraum des Ladens an der Langen Straße zu schaffen gemacht haben - anschließend flüchtete er. Hinweise zu dem Täter oder Einbruch bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur ...

