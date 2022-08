Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ladendiebstahl endet in Polizeigewahrsam

Warendorf (ots)

Der Diebstahl von Alkohol hat dazu geführt, dass ein 37-jähriger Oelder seinen Abend im Polizeigewahrsam verbracht hat.

Der Oelder wurde von einem 49-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er am Samstag (13.08.2022, 17.05 Uhr) eine Flasche mit alkoholischem Inhalt aus einem Supermarkt in Oelde stahl. Als der 49-Jährige den Dieb ansprach, flüchtete er. Auf dem Weg nach draußen, stieß der Dieb noch einen 79-jährigen Mann um, der sich dem Täter in den Weg gestellt hatte. Auf dem Parkplatz des Marktes an der Warendorfer Straße, gelang es einem Zeugen den 37-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die eingetroffenen Beamten erteilten dem Mann nach Feststellung der Personalien einen Platzverweis für den Markt und den dazugehörigen Parkplatz, der Marktleiter sprach zudem ein Hausverbot aus. Anschließend wurde der 37-Jährige aus dem Gespräch entlassen. Wenig später gingen erneut Anrufe bei der Polizei ein, dass der Dieb mehrmals in den Markt und einen angrenzenden Discounter gegangen sei und sich nicht an die auferlegten Regeln halten würde.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

