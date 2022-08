POL-WAF: Telgte. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Zug tödlich verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (13.08.2022, 12.46 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden. Eine 36-jährige Ahlenerin war in ihrem Auto auf der Straße Südenmauer unterwegs. Parallel zu ihr fuhr der 55-jährige Mann aus Ahlen auf seinem Pedelec. Als die Pkw-Fahrerin nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbog, stieß sie mit dem Ahlener zusammen. Rettungskräfte brachten ...

mehr