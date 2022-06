Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Sattelzug gegen Bahnunterführung gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.6.2022, 13.20 Uhr beobachtete ein 48-Jähriger eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Am Bahndamm in Ahlen und informierte die Polizei.

Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die Straße Am Bahndamm und bog am Gebrüder-Kerkmann-Platz nach rechts ab. Dabei stieß der ortsunkundige Fahrer mit dem Lkw gegen die Betonkante der Bahnüberführung. Anschließend setzte der Mann seinen Sattelzug zurück und fuhr über den Holzweg weiter. Polizisten stellten den 51-Jährigen samt stark beschädigtem Lkw und Auflieger in Vorhelm auf der Rolandstraße fest und hielten ihn an. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt mit dem Sattelzug, erhoben von ihm eine Sicherheitsleistung und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

