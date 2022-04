POL-WAF: Drensteinfurt. PKW prallt gegen Baum, eine Person schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Montag, 18.4.2022 beobachtete ein Sassenberger gegen 5.25 Uhr einen Graffitisprayer auf der Straße Klingenhagen in Sassenberg. Der oder die Unbekannte besprühte einen Stromkasten in Höhe einer Apotheke. Eine weitere Tat ereignete sich auf der Schürenstraße, wo ebenfalls Schmierereien mit roter Farbe festgestellt wurden. In der Nacht zu Sonntag, 17.4.2022 wurden weitere Stromkästen mit roter und ...

mehr