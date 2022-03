Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auseinandersetzung im Taxi

Warendorf (ots)

Zusammen mit einem Freund saß ein 23-jähriger Freckenhorster am Sonntag (20.03.2022, 04.30 Uhr) bereits in einem Taxi in Warendorf, als er von einem Mann angegriffen wurde.

Der Freckenhorster und ein 21-Jähriger aus Freckenhorst, hatten sich in ein Taxi am Bahnhof in Warendorf gesetzt, als plötzlich ein anderer Mann die Tür aufriss. Er soll den 23-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen haben und anschließend weiter gelaufen sein. Laut eines Zeugenhinweises handelt es sich bei dem Angreifer um einen 33-jährigen Mann aus Ennigerloh-Enniger. Dieser ist bereits zuvor in einem anderen polizeilichen Einsatz aufgefallen.

Zeugen die den Angriff am Warendorfer Bahnhof beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell