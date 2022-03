POL-WAF: Sendenhorst. Diebstahl aus landwirtschaftlichem Betrieb

Warendorf (ots) - Zwei Autos, zwei Leichtverletzte - das sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Samstag (19.03.2022, 19.45 Uhr) in Ahlen. Ein 20-jähriger Ahlener fuhr in seinem Auto auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Kapellenstraße, um nach links auf die Parkstraße abzubiegen. Ihm entgegen kam eine 21-jährige Ahlenerin im Pkw. Die Autos der beiden stießen zusammen, wodurch sich beide Ahlener leicht ...

