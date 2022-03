Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Motorradfahrer gestürzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.03.2022, gegen 14:20 Uhr, stürzte ein 57-jähriger Freckenhorster mit seinem Motorrad. Als er auf der Andreasstraße in nördliche Richtung fuhr musste er hinter der Münsterstraße im Kolonnenverkehr verkehrsbedingt bremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Freckenhorster erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell