Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.03.2022, 13:22 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Wadersloh die Von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Stromberger Straße. Eine 43-jährige Wadersloherin befuhr mit ihrem Geländewagen die Straße Poßkamp in Fahrtrichtung Von-Galen-Straße um nach links auf die Langenberger Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Die Pkw-Fahrerin stand nach dem Unfall unter einem Schock. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit für eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt. Neben den beiden Rettungswagen und dem Notarzt war die Freiwillige Feuerwehr Wadersloh mit zwei Rüstwagen an der Unfallstelle.

