Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Zusammenstoß Gartenzaun durchbrochen

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen, ein zerstörter Gartenzaun und 25.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstag (08.03.2022, 13.24 Uhr) in Ahlen.

Ein 40-jähriger Ahlener war mit seinem Pkw auf der Schachtstraße Richtung Wetterweg unterwegs. Er hielt an der Kreuzung Schachtstraße / Stapelstraße an dem Stopp-Schild an. Zeitglich fuhr ein 21-jähriger Ahlener in seinem Auto auf der Stapelstraße und kam dem 40-Jährigen von links entgegen.

Als der 40-Jährige in die Kreuzung einfuhr, stieß er mit dem Auto des 21-Jährigen zusammen. Das Auto des 40-Jährigen fuhr nach dem Aufprall durch einen Gartenzaun an einem Wohnhaus an der Schachtstraße und blieb im Garten stehen.

Der 21-Jährige erlitt leichte der Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell