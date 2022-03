Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Trickbetrüger bestehlen Rentnerin - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Als Polizei appellieren wir: Lassen Sie keine Fremden ins Haus!

Eine 83-jährige Sassenbergerin ist am Sonntag (06.03.2022, 15.38 Uhr) Opfer einer Betrügerin geworden.

Eine unbekannte Frau klingelte an der Wohnung der Rentnerin an der Elisabethstraße und bat ihr Hilfe und Unterstützung an. Im Glauben, dass die Unbekannte ihr Angebot ehrlich meinte, bat sie die Frau herein. Nach rund 10 Minuten verließ die Fremde die Wohnung der Sassenbergerin.

Etwas später erfuhr die 83-Jährige, dass in der Nachbarschaft eine Rentnerin Opfer einer Trickbetrügerin geworden ist. Als sie selbst nachsah stellte die 83-Jährige fest, dass auch ihr Bargeld gestohlen worden war.

Vermutlich brach eine weitere Person in die Wohnung an der Elisabethstraße ein und stahl das Geld, während die Bewohnerin durch das Gespräch mit der Unbekannten abgelenkt war.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1.63 Meter groß, schmale Statur, südländischen Phänotyps, dunkle schulterlange Haare und trug keine Brille.

Bitte beachten Sie:

- Lassen Sie keine Fremden ins Haus oder die Wohnung - Lassen Sie sich bei verabredeten Terminen mit Firmen den Ausweis zeigen und fragen Sie im Zweifel noch einmal telefonisch bei der Firma nach - Lassen Sie Bargeld und Wertsachen nicht offen herumliegen und bestätigen Sie nicht, dass Sie Wertsachen oder Geld zu Hause haben - Sprechen Sie mit Freunden, Nachbarn, Verwandten über die verschiedenen Maschen der Trickbetrüger

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen in der Nähe bitte an die Polizei Warendorf, Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell