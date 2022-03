Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mehrere Hundert Liter Diesel abgezapft

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben mehrere Hundert Liter Diesel aus zwei Baustellenfahrzeugen in Drensteinfurt abgezapft und gestohlen.

Der oder die Täter haben sich zwischen Freitagmittag (04.03.2022, 14.00 Uhr) und Montagmorgen (07.03.2022, 07.00 Uhr) Zugang zu einem Baustellengelände an der Konrad-Adenauer-Straße verschafft. Hier stahlen sie Diesel aus dem beiden Baustellenfahrzeugen und flüchteten anschließend.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat verdächtige Personen in der Nähe oder den Diebstahl selber beobachtet? Hinweise an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell