POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Eine 89-jährige Frau aus Sassenberg ist am Sonntag (06.03.2022, 16.20 Uhr) Opfer zweier Trickbetrüger geworden. Gegen 16.20 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an ihrer Wohnung in einem Pflegeheim an der Elisabethstraße. Als die 89-Jährige öffnete, stellte sich die Unbekannte als Mitarbeiterin eines Sozialverbandes vor und gab an, Übungen mit ihr machen zu wollen. Die Unbekannte drängte sich an der ...

