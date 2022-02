Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Überholvorgang endet auf Acker

Warendorf (ots)

Bei einem Überholmanöver ist am Montag (07.02.2022, 06.15 Uhr) eine 37-jährige Frau aus Münster in Drensteinfurt-Walstedde leicht verletzt worden.

Die Münsteranerin fuhr in ihrem Auto hinter einem 23-jährigen Olfener in seinem Lkw auf der L 671 (Herberner Straße) Richtung Walstedde. Als die 37-Jährige dabei war den Lkw zu überholen, bemerkte sie, dass dieser auf Höhe einer Einmündung dabei war nach links abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte sie ihr Auto weiter nach links, kam so von der Straße ab und stoppte auf einem angrenzenden Acker.

Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau aus Münster zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

