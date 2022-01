Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drogenvortest war positiv

Warendorf (ots)

Positiv war der Drogenvortest eines 40-jährigen Autofahrers, den Polizisten am Mittwoch, 12.1.2022, 3.20 Uhr auf der Vorhelmer Straße in Roland kontrollierten. Der Mann hatte zuvor seinen Pkw im Kreisverkehr gewendet und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, so dass es zu der Durchführung des Tests kam. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den 40-Jährigen mit, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Sie untersagten dem Polen die Weiterfahrt und erhoben noch eine Sicherheitsleistung.

