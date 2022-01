Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.1.2022 ereignete sich gegen 14.40 Uhr ein Auffahrunfall auf der Zeppelinstraße in Ahlen, als eine 39-Jährige mit ihrem Pkw auf den Ikarusweg abbiegen wollte. Hinter der Ahlenerin befand sich eine 19-jährige Autofahrerin und hinter dieser fuhr eine 22-jährige Beckumerin mit ihrem Pkw. Die 39-Jährige musste an der Einmündung verkehrsbedingt warten und die 22-Jährige erkannte diese Situation zu spät. Die Beckumerin fuhr mit ihrem Auto auf den Pkw der 19-Jährigen auf und schob diesen auf das Auto der 39-Jährigen. Bei dem Unfall verletzten sich die 22-Jährige, die 19-Jährige und das einjährige Kind der 39-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell