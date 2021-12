Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Dieb Dank Zusammenarbeit zwischen Polizei und Zeuge gestellt

Warendorf (ots)

Dank des Eingreifens eines Zeugen und zwei Polizisten, ist am Dienstag (21.12.2021, 10.15 Uhr) ein Ladendieb in Ahlen gestellt worden.

Ein 42-jähriger Ahlener hat beobachtet, wie ein Mann in einem Drogeriemarkt am Gebrüder-Kerkmann-Platz mehrere Artikel in seine Jackentasche gesteckt hat. Als der Ahlener den 33-Jährigen darauf ansprach und parallel versuchte ihn festzuhalten, riss sich der Dieb los und flüchtete aus dem Laden. Der Zeuge verfolgte den Mann und rannte ihm hinterher. Polizisten, die in der Nähe des Einkaufscentrums waren bemerkten die beiden Männer, die Richtung Rottmannstraße liefen. Sie nahmen sofort die Verfolgung auf - ein Beamter zu Fuß, der andere im Streifenwagen.

Nach kurzer Verfolgung gelang es dem Polizisten und dem Zeugen den 33-jährigen Dieb einzuholen und zu stellen. Die Beamten nahmen den obdachlosen polizeibekannten Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam.

Sie stellten die Beute sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell