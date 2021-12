Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zusammenstoß zwischen Rad- und Autofahrer

Warendorf (ots)

Mit leichten Verletzungen haben Rettungskräfte am Dienstag (21.12.2021, 07.15 Uhr) einen Teenager aus Wadersloh in ein Krankenhaus gebracht.

Der 14-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Straße Im Kreuzfeld Richtung Mauritz in Wadersloh unterwegs. In gleicher Richtung fuhr ein 20-jähriger Lieborner in seinem Auto. Als der Autofahrer den Jugendlichen und einen dahinter fahrenden 12-jährigen Radfahrer überholte, stießen der 14-jährige Radfahrer und das Auto des Liesborners zusammen.

Der 12-Jährige aus Wadersloh blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell