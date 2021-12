Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Schrottsammler fuhr auf Frau zu

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 9.12.2021 beobachtete eine Füchtorferin gegen 15.00 Uhr Schrottsammler auf einem landwirtschaftlichen Hof in Füchtorf, Subbern wie sie Metallgegenstände entwendeten. Die 51-Jährige forderte die Männer auf, die bereits aufgeladenen Mettalteile wieder abzuladen. Die Täter behaupteten fälschlicherweise eine Erlaubnis dafür zu haben und setzten sich in ihren weißen Transporter. Die Füchtorferin stellte sich nun vor den großen Kastenwagen mit vermutlich rumänischen Kennzeichen. Das hielt die Diebe jedoch nicht auf und sie fuhren auf die Frau zu. Die 51-Jährige sprang zur Seite, um nicht angefahren zu werden. Eine Fahndung nach dem Transporter samt Männern, die in Richtung Rippelbaum flüchteten, verlief erfolglos.

Der Fahrer ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, groß, hat einen dunklen Teint, schwarze Haare, einen Vollbart und trug eine gefleckte, tarnartige Bekleidung.

Der gleichaltrige Beifahrer ist klein und schmächtig, hat einen dunklen Teint, schwarze Haare, trug ebenfalls eine gefleckte, tarnartige Bekleidung und hatte seine Kapuze tief in das Gesicht gezogen.

Beide Männer sprachen gebrochen deutsch.

Wer hat die Männer und den großen weißen Kastenwagen gesehen und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell