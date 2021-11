Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Arbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.11.2021 ereignete sich gegen 12.00 Uhr ein Arbeitsunfall an der Tollstraße in Stromberg. Aus noch ungeklärter Ursache brachen die an der Außenwand des Gebäudes angebrachten Balkone ab. Ein 27-jähriger Arbeiter wurde durch Trümmerteile getroffen und schwer verletzt. Rettungskräfte flogen den Dortmunder mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Am Gebäude entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Für die weiteren, andauernden Ermittlungen waren Mitarbeiter des zuständigen Dezernats für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster und der Berufsgenossenschaft Bau vor Ort.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell