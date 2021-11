Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Von der Straße abgedrängt und weitergefahren

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (08.11.2021, 17.30 Uhr) einen 19-Jährigen in seinem Pkw von der B 64 in Telgte abgedrängt.

Der Warendorfer war auf der B 64 von Telgte kommend Richtung Warendorf unterwegs, als ihm in einer Kurve ein Pkw entgegen kam. Der andere Autofahrer überholte ein weiteres Fahrzeug und fuhr dadurch auf die Fahrbahn des entgegenkommenden 19-Jährigen. Dieser konnte den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern, prallte dadurch aber in die Leitplanke. Der beteiligte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich zu kümmern.

Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

