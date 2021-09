Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum Roland- Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec Fahrer

Warendorf (ots)

Am Mittwoch den 22.09.2021, gegen 18:23 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Beckumer mit seinem Pkw die Potsdamer Straße in Richtung Vorhelmer Straße in Roland. Im Bereich der folgenden Kreuzung hielt er verkehrsbedingt hinter einem 60-jährigem Pedelec- Fahrer aus Beckum. Beim anschließenden Anfahren gab der 26- Jährige versehentlich zu viel Gas und stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Pedelec. Durch den Sturz erlitt der 60- Jährige eine Kopfverletzung. Er wurde leichtverletzt einem angrenzenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell